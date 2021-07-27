تفاصيل مشاورات ميقاتي مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة

العالم - خاص بالعالم

بعد تكليف نجيب ميقاتي بأكثرية نيابية بدأت اليوم استشارات غير ملزمة أجراها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية للوقوف على ارائهم المتعلقة بشكل ونوع الحكومة العتيدة، وسط اجماع على ضرورة التعاون بين الجميع لاخراج البلاد من ازماته المتعددة.



مواقف الكتل النيابية تراوحت بين حكومة الضروة والتسراع في التأليف وبين من فضل البقاء خارجها رابطا منح الثقة ببرنامجها الوزاري، فيما ذهب اخرون للمطالبة بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي.

ومع انتهاء استشارات اليوم الثاني مع النواب يفترض برئيس الحكومة المكلف ان يضع تصوره النهائي المتعلق بتشكيلته الوزارية اكان لجهة التمثيل او الحقائب حتى يصار فيما بعد الى عرضها على رئيس الجمهورية للتشاور معه حولها.

ليبدأ العد العكسي نحو التأليف، اذا ما أثمرت التفاهمات حكومة تكون من أولى مهامها، وقف الانحدار الذي احدثته الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد.

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