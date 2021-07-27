العالم - خاص بالعالم

منظمة هيومن رايتس ووتش رأت في تقرير لها ان الكيان الاسرائيلي نفذ هجمات انتهك فيها قوانين الحرب، خلال حربه على قطاع غزة في أيار مايو الماضي، مشيرة إلى أن الهجمات يبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب، ما يظهر الحاجة إلى تحقيقات دولية.

ثلاث غارات للكيان الاسرائيلي فقط من بين العشرات، أسفرت عن استشهاد اثنين وستين فلسطينيا، المنظمة، قالت إنها حققت في هذه الغارات الثلاث ولم تكن هناك أي أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.

وفقا للمنظمة، فإن الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، بقصد إجرامي سواء عمدا أو بتهور، هم مسؤولون عن جرائم حرب، مشيرة إلى أن قوانين الحرب الدولية، تجيز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، شريطة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.



تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ياتي مطابقا مع ما الاهداف التي انشاء لجنة تحقيق لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في السابع والعشرين من أيار/مايو الماضي، والهدف معالجة الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ودعت هيومن رايتس ووتش اللجنة الأممية إلى التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال القتال، بما فيها المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين، كإجلاء عائلات فلسطينية في أحياء القدس المحتلة كحي الشيخ جراح.

وطالبتها بإطلاع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على نتائج تحقيقها، التي قالت بدورها أنها كانت تراقب الحرب الاخيرة، كجزء من تحقيقها المستمر المتصل بممارسات الكيان الإسرائيلي.

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