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إصابة شخصين وفقدان 5 آخرين في انفجار مصنع للكيماويات بـألمانيا

إصابة شخصين وفقدان 5 آخرين في انفجار مصنع للكيماويات بـألمانيا
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الألمانية، إصابة شخصين منهم في حالة خطرة، وفقدان 5 آخرين جراء انفجار ضخم وقع في مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن اليوم الثلاثاء.

العالم - اوروبا

وصنفت السلطات الألمانية هذا الحدث بأنه "خطر شديد"، كما ذكرت شرطة "كولونيا" على حسابها بموقع "تويتر" بوقوع أضرار جسيمة، وإغلاق عدة أقسام من الطريق السريع.

وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ وأغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.

وأضافت الشرطة: "نحن مع عدد كبير من أفراد الشرطة في الموقع لاستيضاح الوضع".

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40ر9 صباحا بالتوقيت المحلي، لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش"، ثم اندلع حريق في المستودع.

وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.

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