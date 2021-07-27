لبنان: انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة

العالم_لبنان

واشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد انتهاء ، الى انه كان هناك اجماع كامل على الطلب بالاستعجال لتشكيل الحكومة الجديدة كي نعيد دور الدولة في هذه الظروف الصعبة.

ولفت ميقاتي الى ان مطلب المواطن العيش الكريم والحصول على الكهرباء والدواء المحروقات.

وقال: الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن، وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردد الى القصر الجمهوري دائما للاسراع في تشكيل الحكومة.

وساطلع رئيس الجمهورية على النتائج والضرورة القصوى لتاليف الحكومة، وسأتردد دائماً الى القصر الجمهوري لنصل لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

واعتبر ان خير الكلام ما قل ودل، والله ولي التوفيق.