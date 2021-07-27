حرس الثورة يعلن تفكيك زمرة إرهابية شمال غرب إيران

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء": بعد تغلغل خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص في منطقة بوكان العامة كانت تعتزم القايم باعمال تخريبية ومزعزة للأمن، تمكن مقاتلو المقر من رصد هذه الخلية في الوقت المناسب والقضاء عليها.

وأضافت: تم قتل عنصرين من هذه الخلية الإرهابية في اشتباك مسلح وإصابة آخر واعتقاله، مشيرا إلى ضبط كمية من الأسلحة والعتاد ومعدات التخريب كانت بحوزة الإرهابيين.

وتابعت: بناءً على عمل استخباراتي، تم خلال هذه العملية القبض على ثلاثة عناصر منحرفة أرادوا إنقاذ هذه الخلية الإرهابية.