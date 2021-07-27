درعا البلد تبدأ إجراءات 'تسوية' من لم يخضع لها باتفاق 2018

العالم - نبض السوشيال

وجاء في الاخبار ان رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين الرفاعي أعلن بدء تطبيق اتفاق التسوية الجديد في المدينة منذ يوم أمس الاثنين بإشراف اللجنة الأمنية بالمحافظة حيث تم تسوية أوضاع 200 شخص حتى الآن إضافة لتسليم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كما تم تفعيل قسم شرطة المدنية في حي "درعا البلد".

وكانت القوات السورية قد دخلت درعا في وقت سابق من يوم امس الاثنين لتطبيق "اتفاق المصالحة"، حيث افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان الجهات المختصة بدأت ظهر الاثنين بالدخول لدرعا البلد في محافظة درعا وفتح مركز لتسوية الأوضاع ضمن قسم شرطة حي المنشية وذلك بالتزامن مع بدء تسوية الأوضاع للمطلوبين.

واضاف مراسل العالم بدرعا نقلاً عن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل ان الجهات المختصة بدأت بالدخول لدرعا البلد في محافظة درعا وفتح مركز لتسوية الأوضاع ضمن قسم شرطة حي المنشية وذلك بالتزامن مع بدء تسوية الأوضاع للمطلوبين والذين بلغ عددهم إلى الآن ما يزيد عن 120شخص وتزامن ذلك مع استمرار تسليم عشرات الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأشار قائد الشرطة بأنه تم فتح طريق السرايا الممتد بين حيي المدينة ودرعا البلد.

هذا ووصلت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية مع عشرات المدرعات والدبابات إلى محافظة درعا وتمركزت بعدة مواقع لاستتباب الأمن والوقوف على تطبيق اتفاق المصالحة في درعا البلد.

وقال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل: "أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعا إلى محافظة درعا وتتمركز في عدة مواقع لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت".

وأضاف دندل، أن القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط درعا البلد مع إفساح المجال لحلول الصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين.

ولفت العميد إلى أن اتفاق درعا البلد تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية بدرعا مع وجهاء من درعا البلد والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في درعا البلد ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد على بعض المواقع، ونوه بأنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل البلد والَمخيم وطريق السد وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه درعا البلد مضيفا "لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل".

وتابع العميد قائلا: "هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوى وضعه منهم ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة".

سبق ذلك اعلان مصادر امنية سورية في محافظة درعا "حسب ما افاد مراسل قناة العالم الاخبارية الاحد" بأنه توصلت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا مع ما يسمى اللجنة المركزية في حي درعا البلد لاتفاق ينص على تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل نقاط عسكرية وأمنية في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم وبإشراف الجهات الأمنية والعسكرية.

وأضافة إلى ذلك سوف تتم تسوية أوضاع عدد من المطلوبين للجهات المختصة، وفي حال تم رفض أحد من المطلوبين تسوية أوضاعه يتم نقله خارج محافظة درعا، فيما أشارت مصادر بأن تنفيذ الاتفاق يتم عبر مراحل.

وأكدت المصادر بأنه خلال الأيام الماضية حتى صباح الاحد الماضي لاتزال التعزيزات العكسرية تتوافد إلى محافظة درعا جنوبي سوريا وتمركزت بعدة أماكن (حي الضاحية، مطحنة اليرموك، سجن غرز، الملعب البلدي بدرعا المدينة، حي المنشية)، كما ويبقى طريق سجنة مفتوح فقط.

وتبقى جميع التعزيزات العسكرية متواجدة في مدينة درعا ليتم تنفيذ كافة بنود الاتفاق وعدم الإخلال بأي بند من البنود الموضوعة من قبل الجهات المختصة في محافظة درعا.

نتابع الان أهم تغريدات الناشطين السوريين الذين تفاعلوا مع هذين الوسمين "#درعا" و"#درعا البلد"، حيث غرد حساب الناشطة السورية (نور مدين يوسف - Nour Madian Youssef)، مذكرة ان لا سلاح بعد اليوم بيد الخونة ولا اغتيالات لابطال الجيش السوري قائلة:

في #درعا لا سلاح بعد اليوم بيد الخونة ، لا اغتيالات لأبطال جيشنا الباسل ، فلا قوة تعلو فوق قوة حماة الوطن #الجيش_العربي_السوري #وطن_شرف_اخلاص

من جهته، غرد الناشط السوري (ايفانسيدورنيكو 1 -IvanSidorenko1) بنشره مجموعة صور للجيش العربي السوري مع جملة من الوسومات المتعلقة بسوريا والجيش السوري ودرعا.

#Syria #Syr # درعا # درعا_البلد الجيش السوري قوات الغيث الفرقة الرابعة / الفرقة الرابعة درعا / درعا البلد # منطقة درعا البلد # SAA #SyrianArabArmy #SyrianArmy #SyrianArmedForces #GhaithsMen #GhaithForces # 4thDivision #Fources #

#Syria #Syr #درعا #درعا_البلد Syrian Army Al Ghaith Forces Fourth Division / 4th Division Daraa / Daraa al balad #DaraaAlBalad region #SAA #SyrianArabArmy #SyrianArmy #SyrianArmedForces #GhaithsMen #GhaithForces #4thDivision #FourthDivision

وفي تغريدة ثانية للناشط (ايفانسيدورنيكو 1 -IvanSidorenko1) نشر فيديو لمركبات تحمل جنودا قائلا:

مجموعة من جنود الفرقة الرابعة / الفرقة الرابعة من قوات الغيث في الجيش السوري يتجهون إلى # درعا # درعا / درعا البلد # منطقة درعا البلد # الجيش السوري # الجيش_العربي_السوري # الجيش_السوري_السلاح_القوات # قوات الغيث # رجال # غيث

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غرد حساب الناشط السوري (هادي وهبي) بنشره صور لعملية تبليط (كساء بالاسفالت) حديثة وغرد قائلا:

جانب من أنجزت الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية 70 بالمئة من مشروع صيانة المسرب الشرقي لأتوتستراد #درعا #دمشق

قال حساب الناشطة السورية (مي زوربا _ Mai Zorba):

بدأ تطبيق اتفاق #التسويةالجديد في مدينة #درعا منذ يوم أمس بإشراف اللجنة الأمنية في المحافظة حيث تم تسوية أوضاع ٢٠٠ شخص حتى الآن إضافة لتسليم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كما تم تفعيل قسم الشرطة المدنية في حي #درعاالبلد إضافة لانتشار وحدات #الجيش في عدة نقاط

غرد حساب الناشطة السورية (نون والقلم ( نجلاء السعدي) قائلة:

الجهات المختصة دخلت منطقة #درعا_البلد بمحافظة #درعا وتوافد عشرات المطلوبين مع أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة لتسوية أوضاعهم . الله يحمي حماة الوطن

غرد حساب (الرادع السوري) قائلا:

#درعا_البلد .. هذا لمن لا يريد أن يمتثل لأوامر الجيش السوري، مع التحية لكل أهلنا الشرفاء هناك

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب (تلفزيون سوريا) الذي قال:

مخفر #درعا_البلد بدأ بإجراءات "التسوية" للشبان الذين لم يخضعوا لها بعد اتفاق العام 2018 #تلفزيون_سوريا