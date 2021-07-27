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اللجنة العليا في كردستان العراق تصدر قرارات جديدة

اللجنة العليا في كردستان العراق تصدر قرارات جديدة
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان العراق، جوتيار عادل، عن قرارات اللجنة العليا لمكافحة كورونا، اليوم الثلاثاء، وفيما أكد عدم فرض حظر التجوال، أشار إلى عدم السماح بدخول السياح الذين لم يتلقوا لقاح كورونا أو لا يملكون ورقة فحص تثبت خلوهم من الفيروس صادرة قبل أقل من 48 ساعة.

العالم - العراق

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إنه “للأسف في الفترة الأخيرة، ورغم نداءات حكومة منطقة كردستان للالتزام بالإجراءات الوقائية، لم يلتزم المواطنون كما يجب بتلك الإجراءات”.

وأضاف: “نحن الآن في المنطقة البرتقالية من اشتداد تفشي كورونا ومن المحتمل جداً أن ندخل في المنطقة الحمراء وعندها سنضطر لاتخاذ إجراءات أشد بكثير، ومنها حظر التجوال الكلي”.

وتضمنت القرارات التي صوتت عليها اللجنة أنه “على العاملين في الأماكن الدينية والأسواق ومراكز التسوق والمحلات والمرافق السياحية والمطاعم والفنادق والموتيلات تلقي اللقاح أو إبراز نتيجة فحص سلبية لا تتجاوز 72 ساعة وكل شخص أو مكان لا يلتزم بهذا الإجراء يغلق محله على الفور”.

وعلى جميع موظفي حكومة منطقة كردستان تلقي اللقاح والدوام مرتدين الكمامات ويتم التعامل مع الموظف المخالف بموجب قانون انضباط الموظفين، إلى جانب فرض ارتداء الكمامات في المؤسسات الحكومية والمواقع العامة والسياحية حتى لمتلقي اللقاح.

وقررت حكومة منطقة كردستان عدم السماح لأي سائح بدخول منطقة كردستان بدون تلقي اللقاح أو إبراز نتيجة فحص سلبية فحص لا تتجاوز 48 ساعة، مؤكدةً أنه “إذا تبين أن شركة سياحية زورت نتائج فحص لزبائنها، ستمنع الشركة من تنظيم رحلات إلى منطقة كردستان ويتم إدراجها في القائمة السوداء”.

ولفت عادل إلى المنع التام لكل أنواع التجمعات والمؤتمرات والندوات والزيارات الجماعية للمقابر ويتعرض الطرف المخالف للعقوبة والتغريم.

وأوضح المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان أن هذه الإجراءات يعمل بها لمدة أسبوع وستجتمع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في 3 آب المقبل لتقييم الأوضاع.

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