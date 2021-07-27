الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الأمريكي يحشد ضد الصين في أولى رحلاته الرسمية الى جنوب شرق آسيا

وزير الدفاع الأمريكي يحشد ضد الصين في أولى رحلاته الرسمية الى جنوب شرق آسيا
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، في مستهل رحلته الرسمية الأولى إلى منطقة جنوب شرق آسيا، إن امريكا لا تتوقع "أن تختار" المنطقة بينها وبين منافستها الأساسية، الصين.

العالم - الاميركيتان

وبحسب الاعلام الامريكي "من المتوقع أن يتصدى أوستن لنفوذ بكين المتزايد، أثناء زيارة تهدف إلى "تعميق الروابط الأمريكية مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن المقرر أن يزور أوستن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، الفلبين، حليفة الولايات المتحدة، وفيتنام، عدوها السابق، وكلاهما على خلاف مع الصين منذ ما لا يقل عن عقد من الزمان بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال أوستن، أثناء حدث استضافه "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن مطالبة بكين بمعظم مساحة بحر الصين الجنوبي "لا أساس لها في القانون الدولي".

وكانت "جلوبال تايمز"، الصحيفة اليومية الناطقة باسم الدولة الصينية والمدعومة من جانب الحزب الشيوعي الصيني، زعمت أمس الأول الأحد أن رحلة أوستن تهدف إلى تضخيم "التهديد الصيني"، ساخرة من أن الولايات المتحدة "لديها نقص نسبي في القدرات والأدوات من أجل التأثير على جنوب شرق آسيا".

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الأمريكي قلق من ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الجيش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب النهضة التونسي يدعو إلى الحوار للخروج من الأزمة السياسية

فرنسا تندد بالهجوم على سفارة كوبا في باريس

بالفيديو.. قاليباف في دمشق لتوسيع التعاون الاقتصادي

ضمن تحركات واشنطن لمواجهة الصين.. "بلينكن" يزور الهند اليوم

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. البيان العراقي الامريكي وانهاء الوجود العسكري

وزير الداخلية السوري يبحث التنسيق والتعاون الثنائي مع نظيره الأردني