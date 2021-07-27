وزير الدفاع الأمريكي يحشد ضد الصين في أولى رحلاته الرسمية الى جنوب شرق آسيا

العالم - الاميركيتان

وبحسب الاعلام الامريكي "من المتوقع أن يتصدى أوستن لنفوذ بكين المتزايد، أثناء زيارة تهدف إلى "تعميق الروابط الأمريكية مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن المقرر أن يزور أوستن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، الفلبين، حليفة الولايات المتحدة، وفيتنام، عدوها السابق، وكلاهما على خلاف مع الصين منذ ما لا يقل عن عقد من الزمان بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال أوستن، أثناء حدث استضافه "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن مطالبة بكين بمعظم مساحة بحر الصين الجنوبي "لا أساس لها في القانون الدولي".

وكانت "جلوبال تايمز"، الصحيفة اليومية الناطقة باسم الدولة الصينية والمدعومة من جانب الحزب الشيوعي الصيني، زعمت أمس الأول الأحد أن رحلة أوستن تهدف إلى تضخيم "التهديد الصيني"، ساخرة من أن الولايات المتحدة "لديها نقص نسبي في القدرات والأدوات من أجل التأثير على جنوب شرق آسيا".