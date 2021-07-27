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الانهيارات الأرضية تبتلع 5 من افراد الروهينغا في مخيم ببنغلاديش

الانهيارات الأرضية تبتلع 5 من افراد الروهينغا في مخيم ببنغلاديش
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 5 من أفراد الروهينجا المسلمين لقوا حتفهم في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في مخيم لاجئين بجنوب شرق بنغلاديش.

العالم - اسيا والباسفيك

وقال نظيم الدين أحمد، أحد مسؤولي الحكومة المحلية، إن رجال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة أشخاص، بينهم طفلان، مدفونة تحت الطمى الذي طمر منازلهم في مخيم للروهينغا في كوكس بازار.

ويقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دكا.

وقال أحمد إن الضحايا من سكان مخيم بالوخالي رقم 10 الذي يقع عند سفح جبل صغير، مضيفا أن اثنين من أفراد الروهينغا أصيبا وجرى نقلهما لمستشفى محلي.

وأضاف أحمد أن الكثير من المخيمات والمناطق المحيطة بها غمرتها المياه بسبب هطول الأمطار الموسمية لمدة يومين في منطقة كوكس بازار.

ويعيش أكثر من مليون من لاجئي الروهينغا في مخيمات بالمنطقة، عقب أن فروا من الاضطهاد في ميانمار.

وعبر نحو 750 ألف منهم الحدود عقب اتخاذ ميانمار إجراءات عسكرية صارمة وحشية عام 2017.

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