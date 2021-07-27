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سورية.. قاليباف يقوم بزيارة رسمية الى دمشق على رأس وفد برلماني للاجتماعِ بكبار مسؤولي البلاد

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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