العراق.. الدفاع النيابية تدعو القوات الامنية لرفع جهوزيتها والسبب؟

العالم - العراق

وقال الحلفي في بيان، نرحب بالجهود التي يبذلها القائد العام للقوات المسلحة والفريق المفاوض في سبيل انهاء تواجد قوات الإحتلال على الأراضي العراقية ، مؤكدًا على ضرورة استعادة السيادة بشكل تام وكامل.

وأضاف “لقد سطرت قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب وبقية التشكيلات أروع البطولات وأذلت أعتى قوى الإرهاب”، مبينًا أنها قدمت أسمى التضحيات في سبيل تحرير البلد والسعي لفرض هيبة الدولة.

وأوضح إن على القوات العسكرية والأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها ومختلف مسمياتها رفع جهوزيتها لبسط سيطرتها على كامل التراب العراقي ، معربًا عن عن ثقته بقدرتها على حماية الوطن وحفظ الأمن والدفاع عن المقدسات.