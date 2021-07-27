الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الدفاع النيابية تدعو القوات الامنية لرفع جهوزيتها والسبب؟

العراق.. الدفاع النيابية تدعو القوات الامنية لرفع جهوزيتها والسبب؟
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق سعد مايع الحلفي، اليوم الثلاثاء ، القوات الامنية بكافة تشكيلاتها إلى رفع جهوزيتها، معربًا عن ثقته بقدرتها على حماية الوطن وحفظ الأمن.

العالم - العراق
وقال الحلفي في بيان، نرحب بالجهود التي يبذلها القائد العام للقوات المسلحة والفريق المفاوض في سبيل انهاء تواجد قوات الإحتلال على الأراضي العراقية ، مؤكدًا على ضرورة استعادة السيادة بشكل تام وكامل.

وأضاف “لقد سطرت قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب وبقية التشكيلات أروع البطولات وأذلت أعتى قوى الإرهاب”، مبينًا أنها قدمت أسمى التضحيات في سبيل تحرير البلد والسعي لفرض هيبة الدولة.

وأوضح إن على القوات العسكرية والأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها ومختلف مسمياتها رفع جهوزيتها لبسط سيطرتها على كامل التراب العراقي ، معربًا عن عن ثقته بقدرتها على حماية الوطن وحفظ الأمن والدفاع عن المقدسات.

روابط ذات صلة

القبض على ’إرهابي’ فجّر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي

اللجنة العليا في كردستان العراق تصدر قرارات جديدة

العراق يسجل أعلى حصيلة وبائية منذ تفشي كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد...ردود الأفعال الدولية تجاه ما يجري في تونس

بالفيديو.. ما هي السيناريوهات المحتملة في تونس.. هل دخلت نفقاً مظلماً؟

"أمل" و"حزب الله": الاسراع بتشكيل الحكومة بداية لازمة وضرورية لايقاف الانهيار

موقع “Motor Sport”: تخوف من استغلال 'فورمولا1' كغسيل رياضي لسمعة السعودية السيئة

بالفيديو.. نتائج اليوم الثاني من الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية

روسيا: يجب حلّ التناقضات في "تونس" بالقانون دون غيره