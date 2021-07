تخوف من استغلال 'فورمولا1' كغسيل رياضي لسمعة السعودية السيئة

العالم- السعودية

وقال الموقع الرياضي في تقريره أن سباق الجائزة الكبرى السعودي الافتتاحي سيُعقد في جدة في وقت لاحق من هذا العام كجزء من صفقة مدتها 10 سنوات للمملكة لتنظيم سباق F1، بهدف الانتقال إلى مدينة القدية الترفيهية الجديدة في المستقبل.

لكن قرار إجراء سباق في المملكة العربية السعودية أدى إلى انتقادات من هيئات مثل منظمة العفو الدولية، التي قالت إن الحدث سيكون "جزءًا من الجهود الجارية لغسيل الرياضة سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان".

واجه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في السابق "المشكلة الهائلة" المحيطة بحقوق الإنسان في بعض سباقات "الفورمولا 1" في بعض البلدان، وتحدث إلى المسؤولين في البحرين حول هذا الأمر في وقت سابق من هذا العام.

قال مروج سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، إنه سيكون سعيدًا لمناقشة مثل هذه المخاوف مع "ليس فقط لويس هاميلتون، ولكن مع أي شخص، من منظور عادي شخص أو وسائل الإعلام ".

"التقيت في سيلفرستون مع اثنين من السائقين،" كشف الأمير خالد في مائدة مستديرة إعلامية مختارة يوم الاثنين بما في ذلك Motorsport.com، وأضاف: "لن أذكر أسماءهم، لكن لويس هاميلتون لم يكن أحدهم. تناولت مخاوفهم وتحدثت معهم بصراحة:

وردا على سؤال من موقع Motorsport.com عما كان يفعله السباق تماشيًا مع برنامج We Race As One الخاص بالفورمولا 1، قال الأمير خالد إنهم "يعملون عن كثب" من أجل "التوافق في مهامنا".

قال: "حتى الآن، تسير الأمور بيننا بشكل جيد".

هذا جزء من استراتيجيتنا في المملكة العربية السعودية لفتح بلدنا.