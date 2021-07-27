كمالوندي يقدم تقريرا للبرلمان حول تطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية

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وقال "محمود عباس زاده مشكيني" للصحافيين حول اجتماع اليوم الثلاثاء للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي قدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية المصالح الوطنية الايرانية.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ان أعضاء الهيئة طرحوا بعد ذلك أسئلة حول استيفاء مواد القانون الثمانية وتم الرد على هذه الأسئلة.

وتابع انه تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم اللجنة النووية واللجنة الفنية بالهيئة بمتابعة مختلف الأمور المتعلقة بالقانون وإعداد تقرير مكتوب وموثق لعرضه فی الجلسة العلنية للبرلمان.

وأشار مشكيني إلى ان كمالوندي وصف القانون الذي أقره البرلمان بأنه فرصة ثمينة لمراجعة وإعادة بناء وتحديث القدرات الفنية والإنتاجية لهيئة الطاقة الذرية في البلاد.