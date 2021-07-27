الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: حكومة نفتالي بينيت هي حكومة ضعيفة لكنها استيطانية بامتياز

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: شهادات ناجين من المجازر الاسرائيلية، والقلب يعتصر الماً

بالفيديو.. شاهد...ردود الأفعال الدولية تجاه ما يجري في تونس

بالفيديو.. ما هي السيناريوهات المحتملة في تونس.. هل دخلت نفقاً مظلماً؟

"أمل" و"حزب الله": الاسراع بتشكيل الحكومة بداية لازمة وضرورية لايقاف الانهيار

موقع “Motor Sport”: تخوف من استغلال 'فورمولا1' كغسيل رياضي لسمعة السعودية السيئة

بالفيديو.. نتائج اليوم الثاني من الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية