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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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جمعة التايه: السلطة الفلسطينية التزمت طيلة الأعوام الماضية بالاتفاقيات مع الكيان الاسرائيلي دون التزام الاحتلال
جمعة التايه: مطالب ابو مازن مازالت حاضرة على الطاولتين الأميركية والاسرائيلية
مراسل العالم: حكومة نفتالي بينيت هي حكومة ضعيفة لكنها استيطانية بامتياز
قيادتا حزب الله وحركة أمل: الإسراع بتشكيل حكومة جديدة هو بداية لازمة وضرورية لإيقاف الإنهيار ومباشرة معالجات طارئة للمشاكل المعيشية في لبنان
سورية.. قاليباف يقوم بزيارة رسمية الى دمشق على رأس وفد برلماني للاجتماعِ بكبار مسؤولي البلاد
لبنان.. انتهاء اليوم الاول من الاستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة بعد تكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي
الخارجية الإيرانية: نراقب تطورات تونس عن كثب ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس ونؤكد على الحوار لتجاوز التوتر الراهن
قاليباف: نستذكر جميع شهداء المقاومة لا سيما الشهيد قاسم سليماني وشهداء الجيش السوري الذين سطروا ملاحم في مكافحة الإرهاب
قاليباف: نحن على ثقة بأن المباحثات التي نجريها ستساعد على تعزيز مكانة إيران في الوقوف إلى جنب سورية الشقيقة
سورية.. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يلتقي نظيره السوري حمودة الصباغ
جمعة التايه: مطالب ابو مازن مازالت حاضرة على الطاولتين الأميركية والاسرائيلية
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.