كمين يطيح بأبرز قيادي 'داعش' قرب الحدود العراقية السورية

العالم - العراق

وقال المصدر في تصريح لوكالة ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نصبت كمين لأبرز قياديي مجرمي "داعش" حال تواجده بالقرب من المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا التابعة لقضاء القائم غربي الانبار ، وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل يعد من ابرز قياديي مجرمي "اعش" والمسؤول عن عمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين فضلا عن ارتكابه عمليات خطف وتفجير منازل منتسبي القوات الامنية والمدنيين ويصنف المعتقل ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي الارهابي، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال الارهابي المستهدف المطلوب وفق المادة 4/ ارهاب لارتكابه عملية ارهابية استهدف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي الارهابي على مساحات واسعة من مدن الانبار “.