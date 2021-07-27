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ما هدف الاحتلال من سحب هويات المقدسيين وترحيلهم قصرا

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الأسرى المحررين والنشطاء المقدسيين، ومن له دور في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ونصرة قضيتها وفضح الجرائم والانتهاكات الاحتلالية ضد المدينة وسكانها.

العالم - مراسلون

سحب الهويات المقدسية تحت حجج وذرائع مختلفة سياسة قديمة جديدة ينتهجها الاحتلال بجانب سياسات عنجهية أخرى بحق المواطنين المقدسيين، في مسعى منه لطردهم خارج المدينة المقدسة ضمن مساع تفريغها من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

فيما يشكل الإبعاد عن القدس لمدد قد تتجاوز الستة أشهر إحدى أدوات الاحتلال بحق النشطاء والشخصيات المقدسية المؤثرة والهادفة، لكسر إرادتهم وشوكتهم وردعهم عن مواصلة تصديهم للانتهاكات الاحتلالية..

وفي إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تتبعها سلطات الاحتلال إزاء الفلسطينيين بالقدس، سلبت ما تسمى مؤسسة التأمين الوطني الحقوق الاجتماعية والصحية ومخصصات الضمان الاجتماعي لسبعة عشر أسيرا ومحررا مقدسيا وأسرهم كمقدمة لسحب إقامات الاف العائلات المقدسية التي تضم أسرى محررين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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