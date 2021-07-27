الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: مقتل خمسة عسكريين ومدني في هجوم لبوكو حرام في الكاميرون

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس؛ أزمة خلافات بين الرئاسات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-07-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 27-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-07-2021

المنطقة برمتها تستعد لمرحلة ما بعد الانتصار على الارهاب

الاستيطان الاسرائيلي.. مستمر بضوء اخضر اميركي