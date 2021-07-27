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البنتاغون: واشنطن تصعد من غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية

البنتاغون: واشنطن تصعد من غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي شن غارات جوية إضافية هذا الأسبوع لدعم القوات الحكومية الأفغانية في قتالها ضد حركة "طالبان"، باستخدام طائرات حربية وطائرات بدون طيار.

العالم-الامريكيتان

وقال الميجور روبرت لودويك، المتحدث باسم البنتاغون: "قمنا بشن عدد من الضربات خلال الأيام القليلة الماضية من منصات هجوم مأهولة وغير مأهولة"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، المشرف على انسحاب الجيش الأمريكي والمخول باتخاذ قرارات بشأن الدعم الجوي للقوات الأفغانية، قال في تصريح يوم الأحد إن الضربات الجوية تتزايد.

وأضاف: "نحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى المرتفع من الدعم في الأسابيع المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها".

وتقول القيادة المركزية إن انسحاب القوات الأمريكية اكتمل بنسبة 95% ومن المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس.

ولم يتقرر بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في شن غارات جوية لدعم القوات الحكومية الأفغانية بعد ذلك التاريخ.

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