اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس التركي

العالم-قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، في بيان، بأن أمير قطر "تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه" الرئيس التركي".

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار 4 سنوات ماضية في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، إجراءات "مقاطعة" قطر، التي اتهمتها الدول الـ4 بدعم الإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الطرفين انتهت بمصالحة في يناير 2021.