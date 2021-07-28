الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية

بايدن: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن هجوما إلكترونيا كبيرا على الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى "حرب حقيقية" مع قوة كبرى.

العالم- الأميركيتان

وتسلط تصريحات بايدن الضوء على ما تعتبرها واشنطن تهديدات متنامية من جانب روسيا والصين، وفقا لرويترز.

وتصدر الأمن الإلكتروني جدول أعمال إدارة بايدن بعد سلسلة من الهجمات البارزة على كيانات منها شركة (سولارويندز) لإدارة الشبكات، وشركة (كولونيال بايبلاين) لخطوط أنابيب الوقود، وشركة (جيه.بي.إس) لمعالجة اللحوم، وهي هجمات ألحقت ضررا كبيرا بالولايات المتحدة.

وأثرت بعض الهجمات على إمدادات الوقود والغذاء في مناطق من الولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطاب استمر نصف ساعة يوم الثلاثاء، إنه "يعتقد أنه إذا نشبت حرب حقيقية مع قوى كبرى فسيكون ذلك على الأرجح نتيجة لاختراق إلكتروني له عواقب وخيمة".

روابط ذات صلة

واشنطن: ندعو ميقاتي الى تشكيل حكومته اللبنانية "سريعا"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

شاهد هاشتاغ.. هل سينجح ميقاتي بالقضاء على ثورة الدولار؟

شاهد هاشتاغ.. نشطاء: يا ملك الاردن ادفن نفسك.. ما لك ووهم المسيرات الايرانية!

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس

بايدن: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية

تونس.. سعيّد ينهي مهام مسؤولين في مناصب عليا بالحكومة

اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس التركي