ميقاتي يتعهد بالقضاء على ثورة الدولار وكذبة الملك الاردني!

وكان الرئيس التونسي أصدر قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات التحركات الأخيرة انقلابا.

في نفس السياق منع الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد عمل مجلس النواب.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس. وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكتب مغردون تونسيون على تويتر، منهم عبد الوهاب الشرفي حيث كتب.. رغم شيئ من العيوب التي ثبتت بقرارات الجهات المعنية في تونس الا ان البرلمان والحكومة التونسيان هما نتاج عمل ديمقراطي ويجب ان لا يغيب هذا عن الذهن، وما حصل من تجاوزات كان اثناء الاداء وقد ترتب عليه الكثير من المشكلات والتردي لتونس وابناءه وعلى الجميع ان يعمل على الترقيع لا توسيع الشق.

وكتب معارض منطقي في تغريدة له.. قيس سعيد جاء من رحم الثوار ونجح باصوات الاحرار من الشعب التونسي واستخدم صلاحيته الدستورية من الدستور الذي وضعه الغنوشي وحزب النهضة عام ٢٠١٤ الشعب التونسي هو من يقرر مصيرة واذا الوضع انقلاب ام لا.

وكتب بشير يوسفي.. التغلب على هذه الأزمة السياسية بشكل سلمي وشامل وأن تواصل تونس طريقها الديمقراطي. هذه هي الطريقة الوحيدة لبدء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية التي ينتظرها الشعب التونسي و التي يطالب بها.

وغرد بلدنا امانة في ايدينا... سوف تتصاعد الأحداث في تونس لكن من قلبي أتمنى كل الخير لهذا الشعب الراقي.

والى موضوع اخر.. مرةً جديدة وفي محاولة لانقاذ البلاد على جميع النواحي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة.

رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وبعد تكليفه مباشرة قال ان لبنان كان على شفير الانهيار وأمام حريق يمتد إلى كل بيت لذلك قرر أخذ مهمة الانقاذ. واكد ميقاتي انه بحاجة لثقة الشعب اللبناني، معتبرا ان المهمة صعبة لكنها تنجح اذا تضافرت الجهود.

وغرد صلاح حركة... التأمينات او الضمانات الخارجية للحكومة الجديدة هي نفسها لخصها البيان الفرنسي الأميركي بتنفيذ الإصلاحات. والوزير لو دريان: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. ١-هل تبصر حكومة جديدة النور خلال شهر؟ ٢-هل تنفذ الإصلاحات؟ ٣-وبالتالي هل تأتي المساعدات الخارجية؟ جوابي: لا، وبالثلاثة…

وكتب رضوان قاسم.. ما الجديد الذي تغير في المنطقة او في لبنان حتى يستطيع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تاليف الحكومة، فهل المعطل اقتنع بان لا يعطل، ام ان عدم التعطيل في الايام القادمة سيكون اكثر فائدة له؟ المكتوب يُقرأ من عنوانه .

وكتب عيد الحاج.. المهمة صعبة وليست مستحيلة، يحتاج #نجيب_ميقاتي الدعم الشعبي وبقوة بوعي وتعاون المجتمع اللبناني.. لاصوت يعلو فوق صوت #لبنان .

وكتب سلاف نصر الله... ميقاتي هل ينجح بالتشكيل لحكومي«معي ضمانات خارجية» على ما يبدو أن "ثورة الدولار" ستنتهي في الأيام القادمة، بعد استدعاء الرئاسة اللبنانية،نجيب ميقاتي وتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة،الرجل الملياردير حصل على دعم 72 نائباً برلمانياً، بينهم الكتلتين الأبرز "الشيعة" و"السنة" في #لبنان.

والى موضوع آخر... من دون ان يقدم حتى دليلا واحدا على مزاعمه، قال الملك الاردني عبدالله، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: ان "الأردن تعرض لهجمات بطائرات مسيرة اتضح أنها تحمل بصمة إيران"، وعندما سأله المذيع، عما إذا كانت تلك الهجمات قد وقعت في الأشهر الأخيرة، أجاب الملك الاردني: "كان ذلك خلال نحو عام مضى".

وكتب خليل نصر الله... ملك الأردن يقول إن مجموعة من #الدول العربية تدرس التطبيع مع "إسرائيل" بسبب #إيران! ويقول إن الاردن تعرض لهجوم بمسيرة تحمل بصمات إيرانية وتعاملوا معها. أن يكذب في موضوع المسيرة لا مشكلة، لكن أن يبرر التطبيع بسبب تصرفات إيران فهذه أكثر من خيانة!!.

وكتب ميثم المصري... كان الاجدر ان يكون ملك بكل معنى عن بلاده لقد خطط له انقلاب على الحكم من حلفائه وكانت الرسالة اما ان تهاجم ايران او نأخذ منك العرش فليعطي العرب شيء مشرف ثم يتكلم عن ايران التي حملت قضية فلسطين في ظل تآمر العرب والخليجيين عليها وشاركوا بقتل شعبها والشعوب العربية فليدفن نفسه افضل.

وكتب عليوي... الصهاينة احتلوا فلسطين قبل انتصار الثورة في ايران بأكثر من ٣٠ عاما.. اين كان ملك الاردن وآباءه واعراب النفاق طوال تلك المدة لماذا لم يحرروا فلسطين.

وفي موضوع آخر ايضاً... بعد ان قرر لاعب الجودو الجزائري الدولي فتحي نورين الانسحاب من دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو لتجاوز مواجهته لخصمه الاسرائيلي اعلن العديد من رياضيي الجزائر المشاركين في اولمبياد طوكيو تضامنهم مع نورين وتاكيدهم على انهم لن يواجهوا اي لاعب من الاحتلال الاسرائيلي تضامنا مع فلسطين .. قضية الامة وبوصلتها الرئيسية .

وغرد علي المغربي.. عدم اللعب يعني عدم اعتراف به وبدولته وانهم مجرد مجرمين ومغتصبين للأراضي الفلسطينية ودا أكبر رد وأفضل من الفوز.

وكتب محمود... تعبنا كثيرا للوصول إلى الألعاب الأولمبية، لكن القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأمور .. وهذا قرار لا رجعة فيه، هذا أقل ما نقدمه لها.. فتحي نورين - لاعب الجودو الجزائري.

وكتب فنار مصر... انسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من مواجهة لاعب الكيان المحتل لفلسطين في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.، مبديا استعداده لمواجهة أي لاعب لا ينتمي لكيان لا يعترف بوجوده محتل لأراضي فلسطين وهو استمرار لموقف أعلنه لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين من قبل في تصريحه.