الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس. 

العالم - فلسطين

وأوضحت مصادر محلية أن الشهيد هو شادي عمر سليم 41 عاما من بلدة بيتا.
وأصيب سليم مساء أمس برصاص قوات الاحتلال التي نقلته بمركبة إسرائيلية قبل الإعلان عن استشهاده.

وبذلك يرتفع عدد شهداء جبل صبيح إلى خمسة شهداء منذ بدء الهبة الشعبية قبل أكثر من سبعين يوماً إلى جانب إصابة المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.

بالتزامن مع ذلك نصبت قوات الاحتلال كميناً للشبان قرب جبل صبيح جنوب نابلس واعتقلت عدداً منهم.

وكان قد أصيب عصر امس شاب برصاص قوات الاحتلال الحي في القدم وبرصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلف أذنه خلال المواجهات التي شهدها محيط جبل كرم نمر القريب من جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة صوب الشباب الثائر بالإضافة الى إمطارهم بالقنابل الغازية.

ويواصل الشبان وأهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي، للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل.

وتمكن الثوار أمس من إحراق كرفانين في مستوطنة افيتار الى جانب تفجير عبوة صوتية على جبل صبيح.

ورصد تقرير دوري أعدته الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بالضفة، (748) عملًا مقاومًا متنوعًا ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال حزيران الماضي، شهدت خلالها محافظة نابلس (26) عملية إرباك ليلي ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

ومنذ حوالي شهرين ونصف تشهد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل صبيح بين جنود الاحتلال وشبّان فلسطينيين، وتشتد في ساعات الليل في محاولة لطرد المستوطنين من المكان.

روابط ذات صلة

الاحتلال اعتقل 26 مواطنا فلسطينيا خلال أيام عيد الأضحى

"الجهاد" تنعي الشهيد محمد التميمي في قرية النبي صالح

سرايا القدس تقتل ضابطا و 3 جنود في كمين شرق خانيونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سد النهضة: قلقٌ مصري - سوداني ومحاولات تجنّب الفيضانات مستمرة

استنفار أمنيّ وعسكريّ... قوات هادي تفرض "الطوارئ" في مأرب

مصطفى الكاظمي يلتقي في واشنطن برئيس البنك الدولي

محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره الآذربيجاني

اجتماع بين الناشطين والتجار الايرانيين والسوريين لتطوير العلاقات الثنائية

استبعاد ملاكم مغربي «عض» أذن منافسه على طريقة تايسون!