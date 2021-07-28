هل سينجح ميقاتي بالقضاء على ثورة الدولار؟

العالم- خاص بالعالم

رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وبعد تكليفه مباشرة قال ان لبنان كان على شفير الانهيار وأمام حريق يمتد إلى كل بيت لذلك قرر أخذ مهمة الانقاذ. واكد ميقاتي انه بحاجة لثقة الشعب اللبناني، معتبرا ان المهمة صعبة لكنها تنجح اذا تضافرت الجهود.

وغرد صلاح حركة... التأمينات او الضمانات الخارجية للحكومة الجديدة هي نفسها لخصها البيان الفرنسي الأميركي بتنفيذ الإصلاحات. والوزير لو دريان: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. ١-هل تبصر حكومة جديدة النور خلال شهر؟ ٢-هل تنفذ الإصلاحات؟ ٣-وبالتالي هل تأتي المساعدات الخارجية؟ جوابي: لا، وبالثلاثة…

وكتب رضوان قاسم.. ما الجديد الذي تغير في المنطقة او في لبنان حتى يستطيع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تاليف الحكومة، فهل المعطل اقتنع بان لا يعطل، ام ان عدم التعطيل في الايام القادمة سيكون اكثر فائدة له؟ المكتوب يُقرأ من عنوانه .

وكتب عيد الحاج.. المهمة صعبة وليست مستحيلة، يحتاج #نجيب_ميقاتي الدعم الشعبي وبقوة بوعي وتعاون المجتمع اللبناني.. لاصوت يعلو فوق صوت #لبنان .

وكتب سلاف نصر الله... ميقاتي هل ينجح بالتشكيل الحكومي «معي ضمانات خارجية» على ما يبدو أن "ثورة الدولار" ستنتهي في الأيام القادمة، بعد استدعاء الرئاسة اللبنانية، نجيب ميقاتي وتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة، الرجل الملياردير حصل على دعم 72 نائباً برلمانياً، بينهم الكتلتين الأبرز "الشيعة" و"السنة" في #لبنان.