البيان العراقي الأميرکي وإنهاء الوجود العسکري

العالم - مع الحدث

کيف تعامل الکاظمي خلال لقائه بايدن مع مطالب القوی السياسية والشعبية بهذا الشأن؟ ماذا عن ربط الفصائل العراقية وقف عملياتها ضد القوات الاميرکية بخروجها من العراق؟ لماذا تريد واشنطن السيطرة علی الاجواء العراقية بحجة داعش رغم اعلانها إنهاء وجودها هناک؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش هذه الحلقة کل من الباحث السياسي هادي قبيسي والباحث والاکاديمي د.حيدر برزنجي، والسفير العراقي السابق لدی الاتحاد الاوروبي د.جواد الهنداوي.