موافقة سورية وأردنية على فتح معبر "جابر- نصيب" الحدودي

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وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي الثلاثاء بين وزيري الداخلية الأردني مازن الفراية، والسوري محمد خالد الرحمون، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.

وقال البيان إن وزير الداخلية الأردني أكد خلال الاتصال "ضرورة إعادة التشغيل الكامل للمركز الحدودي نظراً لما يمثله من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة".

ونقل البيان عن الوزير السوري ترحيبه بإعادة التشغيل الكامل للمركز الحدودي، مبدياً استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وذكر البيان "أن الجانبين اتفقا على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميداني بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد".

ويأتي هذا التطور "بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة"، بعد زيارة لمركز جابر الحدودي في الثامن من يوليو الحالي، بحسب البيان.

وكان الخصاونة قد أوعز في الثامن من يوليو باتخاذ عدد من الإجراءات، تمهيداً لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي مع سوريا بكامل طاقته، وإيقاف العمل بنظام النقل التبادلي (back to back) للشحن في أقرب وقت ممكن لضمان انسيابية تدفق المواد، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة.

كما وجه برفع عدد القادمين على منصة دخول القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص يوميا بدلا من 150 شخصا، بالإضافة إلى السماح للمغادرين من مختلف الجنسيات بالمغادرة عبر المعبر دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.

وأوعز رئيس الوزراء الأردني أيضا بتسريع تلبية المتطلبات اللوجستية وإجراءات تطوير البنى التحتية اللازمة، تماشياً مع التوجه للفتح شبه الكامل للمعبر الحدودي.

وفي دمشق، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزيري الداخلية السوري والأردني بحثا في اتصال هاتفي اليوم التعاون والتنسيق بين البلدين وتسهيل حركة العبور.

وقالت الوكالة الرسمية إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الاتفاق على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.

وكانت الحكومة الأردنية قد أغلقت المعبر الحدودي مع سوريا في أغسطس من العام الماضي أمام حركة الأفراد بسبب تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) القادمة عبر المعبر، لكنها سمحت بتبادل البضائع من خلال تفريغ الشاحنات القادمة من سوريا إلى شاحنات أردنية.

ويربط المعبر بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق شمال شرق المملكة، وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا جنوب سوريا، ويطلق عليه "معبر جابر" في الأردن، و"معبر نصيب" في الجانب السوري.

وكان المعبر قد أغلق لمدة ثلاثة أعوام على خلفية الحرب على سوريا قبل أن يعيد الجانبان فتحه في منتصف أكتوبر عام 2018.