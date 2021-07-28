لوحة "حلم كلكامش" تعود إلى العراق

العالم - العراق

القطعة النادرة، التي تروي تسلسل الأحلام من الملحمة بالخط الأكادي المسماري، هي واحدة من العديد من القطع الأثرية القديمة من العراق والشرق الأوسط التي جمعها ديفيد غرين، الملياردير صاحب سلسلة هوبي لوبي.

تم الاستيلاء عليها من قبل وزارة العدل الأميركية في عام 2019، بعد عامين من افتتاح غرين للمتحف المخصص للتاريخ المسيحي القديم في وسط مدينة واشنطن.

ووفقاً لوزارة العدل، اشترت هوبي لوبي، اللوحة ذات المقاس 6 بوصات في 5 بوصات، والمعروف باسم "لوحة حلم كلكامش"، من دار مزاد بارز في عام 2014 مقابل 1.67 مليون دولار.

وتم إحضارها في الأصل بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة في عام 2003 من قبل تاجر اشتراها في لندن من تاجر أردني معروف بآثار الشرق الأوسط القديمة.

ثم تم تداولها عدة مرات بخطابات مزيفة لطمأنة المشترين أنه تم الحصول عليها بشكل قانوني.

في عام 2014، رتبت هوبي لوبي لشراء اللوحة في نيويورك، لكنها نفذت الصفقة في أوكلاهوما لتجنب ضرائب المبيعات، وفقاً لوزارة العدل، ثم تبرعت الشركة به لمجموعة متحف الكتاب المقدس.

منذ أن تم الاستيلاء على اللوحة في عام 2019 سعت وزارة العدل للملكية الرسمية من خلال قوانين المصادرة لتتمكن من إعادتها إلى أصحابها الشرعيين.

وقالت محامية الولايات المتحدة بالإنابة جاكلين كاسوليس من المنطقة الشرقية في نيويورك إن "هذا التجريد يمثل معلما هاما على طريق إعادة هذه التحفة النادرة والقديمة من الأدب العالمي إلى موطنها الأصلي".

وقالت في بيان إن "هذا المكتب ملتزم بمكافحة بيع الممتلكات الثقافية في السوق السوداء وتهريب القطع الأثرية المنهوبة".

كانت اللوحة واحدة من آلاف القطع الأثرية ذات الأصل العراقي، ومعظمها من الألواح والأختام المسمارية التي يتراوح عمرها بين 3000 و4000 عام، والتي تم الاستيلاء عليها من هوبي لوبي ومتحف الكتاب المقدس لإعادتها إلى العراق.