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انشاء 600 مركز للتطعيم في انجاء ايران بالتعاون مع التعبئة الطبية

انشاء 600 مركز للتطعيم في انجاء ايران بالتعاون مع التعبئة الطبية
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة التعبئة الطبية انه تم انشاء 600 مركز تطعيم ضد كورونا بمشاركة التعبئة والشبكة الصحية في جميع أنحاء ايران.

العالم - ايران

وقال مسلم جشمي قال لقائه مسؤولي جامعة هرمزكان للعلوم الطبية في بندر عباس (جنوب): تم إنشاء أكثر من 600 مركز تطعيم في جميع أنحاء البلاد لمساعدة جامعات العلوم الطبية، باستخدام امكانيات التعبئة الطبية.

واضاف: في خطة الشهيد سليماني، تم تشكيل ثلاث فرق مراقبة للبروتوكولا

، وفرق لرعاية المصابين بفيروس كورونا، وفرق لدعم المصابين، وفي الخطوة الخامسة من خطة الشهيد سليماني، يقوم افراد التعبئة بمساعدة الحكومة ووزارة الصحة في مجال التطعيم، لافتا الى مشاركة 250 ألف تعبوي في خطة الشهيد سليماني.

واضاف جشمي: تدير التعبئة الطبية 140 مركزًا متكاملًا للتلقيح في جميع أنحاء البلاد، ويساعد 3500 متخصص في التطعيم من التعبئة، الطاقم الطبي في مختلف المدن.

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