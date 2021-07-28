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مسؤول قضائي: الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة في خوزستان

مسؤول قضائي: الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة في خوزستان
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس دائرة العدل في محافظة خوزستان حجة الاسلام صادق مرادي بانه تم الافراج عن عدد لافت من الافراد الذين اعتقلوا اخيرا بسبب الاحتجاج فقط خلال الاحداث الاخيرة التي وقعت في المحافظة.

العالم - ايران

وقال حجة الاسلام مرادي في تصريح للصحفيين: اثر الامر الصادر عن رئيس السلطة القضائية لدائرة العدل في محافظة خوزستان بتوفير الارضية سريعا للافراج عن الافراد الذين اعتقلوا خلال احداث الايام الاخيرة بسبب الاحتجاج فقط، فقد تم على الفور البت في ملفات المعتقلين وجرى اصدار الاوامر اللازمة للافراج عن مثل هؤلاء المحتجين.

واشار الى عقد اجتماع لمجلس توفير الامن في المحافظة ونوه الى حضوره عدة ساعات في سجن اهواز للاسراع في وتيرة الافراج عن المعتقلين واضاف: انه تم خلال اليومين الماضيين الافراج عن عدد لافت من الافراد الذين اعتقلوا فقط بسبب الاحتجاج خلال احداث الشغب الاخيرة وسيتم خلال الايام القادمة الافراج عن عدد آخر بعد المضي بالمراحل الادارية القانونية.

واوضح رئيس دائرة العدل في محافظة خوزستان قائلا: انه وفيما يتعلق بالعدد المحدود من الافراد الذين بادروا للعمل المسلح فقد تقرر ارسال ملفاتهم سريعا الى المحاكم ذات الصلة.

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