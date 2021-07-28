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قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء 
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء في اخر لقاء للحكوة الـ12 مع سماحته وذلك في حسينية الامام الخميني (ره) . 

العالم - ايران

يتبع ..

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