أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021

العالم - الصحافة الايرانية

سياست روز..

فصائل المقاومة العراقية تؤكد ضرورة انسحاب القوات الامريكية بشكل كامل من العراق .

وطن امروز..

حركة النجباء العراقية لافرق بين بقاء قوات امريكية او مستشارين عسكريين امريكيين فالاحتلال واحد.

آرمان ملي ..

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي يعد بتشكيل حكومة خلال ايام.

ابرار ..

نجيب ميقاتي يعد بتشكيل حكومة اخصائيين وايجاد نهضة اقتصادية بلبنان .

مردم سالاري ..

اعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية بتونس بعد حل الحكومة وتجميد البرلمان .

افكار ..

وزارة الخارجية .. نأمل ان تجتاز تونس هذه المرحلة الصعبة بسلام.

ابتكار ..

انضمام الكيان الصهيوني لعضوية الاتحاد الافريقي كمراقب جرس انذار للقضية الفلسطينية .

كيهان ..

عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الافريقي خطر داهم على فلسطين والقضية الفلسطينية .

حمايت ..

وزارة الامن تفقأ عين الموساد باعتقال اعضاء شبكة تجسس صهيونية .

جمهوري اسلامي ..

مفتي تنظيم داعش الارهابي في غرب العراق يقع في قبضة القوات العراقية .

خراسان ..

بقاء مستشارين وخبراء عسكريين امريكيين هو الاسم السري لمخطط بقاء قوات امريكية بالعراق.

جوان ..

تفاقم الازمة بين الصين وامريكا, وبكين تلوح بخطوط حمراء مقابل واشنطن.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیة

اطلاعات

صحيفة اطلاعات سلطت الضوء على الأزمة الساخنة التي تشهدها تونس في مقالها( تونس في خضم ازمة جديدة) ..

الرئيس التونسي قيس سعيد اعلن عن حل الحكومة وتجميد البرلمان في قرار يجسد وصول الخلافات مع حركة النهضة لمرحلة خطيرة .

"ان هذا القرار الذي يستند الى دعم الجيش وشرائح واسعة من الوطنيين الناقمين على الاوضاع المعيشية يواجه معارضة شرائح اخرى"

نعم هناك نقمة عامة واسعة على الاوضاع الاقتصادية ومخاوف من توجهات حكومة حركة النهضة الا ان ذلك لا يعني بان مثل هذا القرار سيعبد الطريق امام ايجاد حلول مناسبة بتجاهل واقع ان لحركة النهضة قاعدتها الشعبية رغم كل الملاحظات والمآخذ المطروحة بشأنها, فمثل هذا التجاهل قد يؤدي لانزلاق تونس في متاهات مماثلة لما تشهده ليبيا المجاورة.

ايران....

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة ايران في مقالها ( تساؤلات بشأن تشكيل حكومة جديدة بلبنان)..

ان كل المؤشرات تدل على حصول رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي على تأييد الاجنحة السياسية الرئيسية .

"ان هذا التاييد الواسع نسبيا مؤشر جيد بالتأكيد لكنه لا يعني بالضرورة ان مهمة ميقاتي باتت سهلة"

فهذا التأييد يعكس وجود ضرورة ملحة لتشكيل حكومة املا في وقف الانهيار الاقتصادي خاصة وان ميقاتي اكد حصوله على ضمانات مالية واقتصادية خارجية لكن المسأله هنا هي ان كل القوى والاحزاب السياسية تترقب تحقيق ميقاتي لمطالبها كما ان الضمانات الخارجية تبقى مرهونة بتحقيق ميقاتي لما تريده الجهات الغربية, وما تريده هذه الجهات يرتبط بتجاهل تيار المقاومة بالدرجة الاولى.

جوان ...

في مقالها الذي يحمل عنوان ( باكستان تفتح معبر اسبين بولدك الحدودي ) كتبت صحيفة جوان ..

يبدوا ان اصابع الاتهام باتت توجه بشكل ملحوظ نحو باكستان بشأن تصعيد القتال في افغانستان, فمجلس الامن الدولي حذر من تدفق الاف المقاتلين من حركة طالبان الباكستانية عبر الحدود لافغانستان, ونائب الرئيس الافغاني اتهم رئيس الاركان الباكستاني بوضع خريطة هجوم طالبان الاستراتيجي بافغانستان..

" ان فتح اسلام اباد للجانب الباكستاني من معبر اسبين بولدك الحدودي مع افغانستان عزز هذه الاتهامات"

خاصة وان حركة طالبان الافغانية هي التي تسيطر على الجانب الافغاني من المعبر, وبالطبع بررت اسلام اباد هذه الخطوة بايصال المساعدات الانسانية لافغانستان, الا ان هذا التبرير اصطدم برصد انضمام الاف المقاتلين من طالبان الباكستانية لمثيلتها الافغانية .

خراسان

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( نجيب والمهمة الصعبة )..

رئيس الوزراء اللباني الجديد المكلف بتشكيل حكومة نجيب ميقاتي عبر عن امله بتحقيق هذه المهمة بنجاح خلال ايام وبايجاد نهضة اقتصادية في البلاد .

"ان اجنحة تيارات المقاومة ايدت ميقاتي املا في انقاذ لبنان من الفراغ السياسي الخطير الذي يهدد مستقبل البلاد"

وهو فراغ تعتبره المقاومة خطرا داهما على لبنان وشعبه ومستقبله كونه يترك الباب مفتوحا امام تدخلات وضغوط جهات اجنبية. ومن هذا المنطلق ايد تيار الثامن من اذار تكليف ميقاتي لان الهدف اكبر من أية خلافات سياسية لانه يرتبط بايجاد فرصة ومهما تكن محدودة لخروج لبنان من ازماته ان لانظار باتت موجهة نحو ميقاتي والجانب العملي لشحنة تفائله ونحو ومواقف الاحزاب السياسية.

سياست روز..

في الشأن اللبناني ايضا كتبت صحيفة سياست روز في مقالها (نجيب والطريق الوعر)..

لابد من التساؤل الان وبعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بلبنان, عما اذا كان لديه تصور واضح واولويات محددة بشأن حل سبل ازمات لبنان.

"في الواقع قد يكون ايجاد اجماع وطني الاولوية الرئيسية الكفيلة بايجاد ارضية لحل هذه الازمات التي تهدد لبنان"

فهل لدى ميقاتي فكرة واضحة بشان سبل ايجاد مثل هذا الوفاق؟

ان الاعتماد على ضمانات مالية ومساعدات اجنبية من قوى وجهات غربية لا يخلو من خطر فمثل الضمانات ليست مفتوحة بل مرهونة بشروط على رأسها التحرك باتجاه تهميش المقاومة. ان نجاح مهمة ميقاتي ليس بالامر السهل ولكنه ممكن بتفادي الابتزازات الاجنبية والتركيز على المشتركات الداخلية لانقاذ لبنان من محنته.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن المباحثات الامريكية العراقية بواشنطن في مقالها ( انسحاب ظاهري للمحتل الامريكي من العراق )..

مباحثات الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء العراقي بواشنطن تمخضت عن اتفاق تنسحب القوات الامريكية المقاتلة بموجبه من الاراضي العراقية في موعد اقصاه نهاية هذا العام.

"ان هذا الاتفاق يعني ببساطة دخول السيناريو الامريكي الخاص بالتظاهر بالانسحاب الى مرحلة التنفيذ "

فعبارة انسحاب القوات الامريكية المقاتلة تشير في طياتها لبقاء قوات امريكية تحت غطاء مهام استشارية وتدريبية وتحمل مفهوم واحد وهو بقاء الاحتلال, كما ان الاتفاق يتضمن بنودا حول تعاون امني واستخباراتي ما يعزز القناعة القائلة بان امريكا تضمن الابقاء على مجالات نفوذ حيوية لها في العراق والعجيب بالامر هو ان مسؤولين عراقيين يصرون على اغماض عينهم عن كل ذلك.