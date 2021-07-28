ممثلون عن 50 دولة يحضرون حفل أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب

العالم - ايران

وفي حديث مع الصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي حول مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، اضاف النائب "محسن دهنوي" ، أن الحفل سيقام عصر يوم الخميس 5 أغسطس، وبحضور عدد محدود من الضيوف الايرانيين والأجانب بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال ان عدة دول اعلنت استعدادها للمشاركة في حفل تنصيب رئيسي على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير خارجية .

وحول تقديم اسماء الكابينة الوزارية لرئيسي الى مجلس الشورى الاسلامي، قال دهنوي ان المجلس مستعد لدراسة أهلية الوزراء المقترحين اعتبارا من يوم السبت 7 اغسطس فيما لو قدم رئيسي اسماء كابينته الوزارية حتى يوم حفل التنصيب، موضحا ان دراسة أهلية الوزراء المقترحين ستستغرق اسبوعا واحدا ومن ثم سيبدأ المجلس بالتصويت على منح الثقة .