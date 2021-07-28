الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ممثلون عن 50 دولة يحضرون حفل أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب

ممثلون عن 50 دولة يحضرون حفل أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي: أن اكثر من 50 دولة اعلنت حتى اليوم استعدادها لحضور حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي بعد ارسال الدعوة لها.

العالم - ايران

وفي حديث مع الصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي حول مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، اضاف النائب "محسن دهنوي" ، أن الحفل سيقام عصر يوم الخميس 5 أغسطس، وبحضور عدد محدود من الضيوف الايرانيين والأجانب بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال ان عدة دول اعلنت استعدادها للمشاركة في حفل تنصيب رئيسي على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير خارجية .

وحول تقديم اسماء الكابينة الوزارية لرئيسي الى مجلس الشورى الاسلامي، قال دهنوي ان المجلس مستعد لدراسة أهلية الوزراء المقترحين اعتبارا من يوم السبت 7 اغسطس فيما لو قدم رئيسي اسماء كابينته الوزارية حتى يوم حفل التنصيب، موضحا ان دراسة أهلية الوزراء المقترحين ستستغرق اسبوعا واحدا ومن ثم سيبدأ المجلس بالتصويت على منح الثقة .

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني المنتخب يؤدي اليمين الدستورية في الخامس من اغسطس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الروسي سيجري قريباً مناورات عسكرية قرب الحدود الأفغانية

زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن الى السعودية

أنطونوف: قد يتعين على موسكو وواشنطن إشراك أطراف جديدة في اتفاقيات الحد من التسلح

مقتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباك مع أذربيجان

اشتباكات مع الاحتلال في مخيم جنين

في اطار الحرب الاقتصادية التي يشنه ضدها الاحتلال يمنع 70% من الواردات الى غزة