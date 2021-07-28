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قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي يستقبل الرئيس روحاني واعضاء الحكومة الثانية عشرة قبل ايام من انتهاء ولايتها

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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