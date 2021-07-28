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مصادر بعبدا: كل خطوة يخطوها ميقاتي في اتجاه التأليف سنقابلها بخطوتين

مصادر بعبدا: كل خطوة يخطوها ميقاتي في اتجاه التأليف سنقابلها بخطوتين
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

اكدت أوساط الرئيس ميشال عون لـ "الأخبار" أن "كل خطوة يخطوها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في اتجاه التأليف ستقابلها خطوتان من جانبنا"

العالم_لبنان

حيث أداء نجيب ميقاتي الذي يتصرف بطريقة مغايرة لسلفه سعد الحريري لجهة زيارة قصر بعبدا بعد الاستشارات وتأكيده أنه سيتردّد إليه "باستمرار"، فضلاً عن انفتاحه على الحديث مع الجميع، يعكس "تصرّفاً وفق حراجة الوضع... وهو أمر جيد" وفق مصادر في التيار الوطني الحر. إلا أن هذه كلها إيجابية مغلّفة بالحذر، في انتظار الدخول في التفاصيل حيث تكمن شياطين كثيرة.

وفي هذا السياق، قالت المصادر نفسها إن "الحكومة ممكنة خلال أيام إذا ما واصل رئيس الحكومة المكلف انفتاحه والأخذ والعطاء... أما إذا كان ينوي الاستمرار من حيث توقف الحريري، فقد نكون أمام المشهد نفسه مجدداً".

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