قائد الثورة الاسلامية : لقد تبين في الحكومة الـ12 ان الثقة بالغرب غير مجدي

العالم - ايران

ولاضاف قائد الثورة الاسلامية في كلمته بالاجتماع الأخير للحكومة الثانية عشرة قائلا ، يجب على الاستفادة من تجاربكم ، لقد سجلت شخصيا احدى هذه التجارب ، كلام كررته دائما معكم ومع الناس ، والآن أكرر نفس الكلام. هذه التجربة هي عدم الثقة بالغرب. يجب أن تستفيد الأجيال القادمة من هذه التجربة والا تثق بالغرب ، في هذه الحكومة ، اتضح أن الثقة بالغرب امر غير مجدي .

ولفت سماحته الى ان الغرب لا يقدم لنا المساعدة ويتربص دائما لتوجيه الضربات لنا متى ما سنحت الفرصة له وهذه تجربة مهمة للغاية واضاف : لا ينبغي اطلاقا ان نرهن خططنا الداخلية ولا ان نواكبها مع الغرب لأنها ستمنى بالفشل حتما ، اذا رهنتم اعمالكم بالغرب فستبقون غير موفقين ومتى ما تحركتم دون الوثوق بالغرب فانكم ستنجحون .

يتبع ..