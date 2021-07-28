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قائد الثورة الاسلامية : لقد تبين في الحكومة الـ12 ان الثقة بالغرب غير مجدي

قائد الثورة الاسلامية : لقد تبين في الحكومة الـ12 ان الثقة بالغرب غير مجدي
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

دعا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله اليوم الاربعاء، رئيس الجمهورية حسن روحاني واعضاء مجلس الوزراء الخحكومة المقبلة الى استخلاص الدروس من تجارب الحكومة الـ12 وقال : لقد تبين في فترة هذه الحكومة ان الثقة بالغرب غير مجدية .

العالم - ايران

ولاضاف قائد الثورة الاسلامية في كلمته بالاجتماع الأخير للحكومة الثانية عشرة قائلا ، يجب على الاستفادة من تجاربكم ، لقد سجلت شخصيا احدى هذه التجارب ، كلام كررته دائما معكم ومع الناس ، والآن أكرر نفس الكلام. هذه التجربة هي عدم الثقة بالغرب. يجب أن تستفيد الأجيال القادمة من هذه التجربة والا تثق بالغرب ، في هذه الحكومة ، اتضح أن الثقة بالغرب امر غير مجدي .

ولفت سماحته الى ان الغرب لا يقدم لنا المساعدة ويتربص دائما لتوجيه الضربات لنا متى ما سنحت الفرصة له وهذه تجربة مهمة للغاية واضاف : لا ينبغي اطلاقا ان نرهن خططنا الداخلية ولا ان نواكبها مع الغرب لأنها ستمنى بالفشل حتما ، اذا رهنتم اعمالكم بالغرب فستبقون غير موفقين ومتى ما تحركتم دون الوثوق بالغرب فانكم ستنجحون .

يتبع ..

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قائد الثورة الاسلامية : لقد تبين في الحكومة الـ12 ان الثقة بالغرب غير مجدي