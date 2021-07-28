الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: الغربيون لا يقدمون لنا المساعدة وهم يوجهون لنا الضربات متى ما استطاعوا ومتى ما سنح لهم وهذه تجربة مهمة للغاية

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أجرأ تحذير أميركي للروس والصينيين

انفو غرافيك القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف

الانسحاب الاميرکي من العراق؛ بين الواقع والتضليل

مصادر بعبدا: كل خطوة يخطوها ميقاتي في اتجاه التأليف سنقابلها بخطوتين

روسيا: لا بد من خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين

قائد الثورة الاسلامية : لقد تبين في الحكومة الـ12 ان الثقة بالغرب غير مجدي