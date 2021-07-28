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شاهد.. أجرأ تحذير أميركي للروس والصينيين

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

منذ وصوله إلى سدة الحكم تصدر الأمن الالكتروني جدول اعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة بعد اختراق واسع لعدد من الوكالات الحكومية الامريكية. 

العالم- خاص بالعالم

بايدن وأمام المجتمع الاستخباراتي في واشنطن قال إنه اذا انتهى الأمر أمام الولايات المتحدة لخوض حرب حقيقة مع قوة عظمى فإن ذلك ستكون نتيجة لهجوم سيبراني ذي عواقب كبيرة، حيث تسلط تصريحات الرئيس الأمريكي الضوء على ما تعتبرها واشنطن تهديدات متنامية من جانب روسيا والصين.

وقال بايدن: "على الأرجح اذا انتهى بنا الامر لخوض حرب حقيقية مع قوة عظمى فسيكون ذلل نتيجة لهجوم سيبراني ذي عواقب كبيرة".

وشهدت الولايات المتحدة سلسلة هجمات إلكترونية بارزة على كيانات منها شركة "سولارويندز" لإدارة الشبكات، وشركة "كولونيال بايبلاين" لخطوط أنابيب الوقود، وشركة "جيه.بي.إس" لمعالجة اللحوم، وهي هجمات ألحقت ضررا كبيرا بالولايات المتحدة. وأثرت بعض الهجمات على إمدادات الوقود والغذاء في مناطق من الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر اتهم الرئيس الأميركي روسيا بالسعي لعرقلة سيرِ الانتخابات التشريعيةِ النصفية المقررة العام المقبل عبر نشرِ معلومات مضللة. واصفا ذلك بالانتهاك الصريح للسيادة الأميركية.

واضاف بايدن: "اعتقد أننا بحاجة ايضا إلى معالجة مسألة المعلومات المظللة التي تنتشر بسرعة وتجعل من الصعب على الناس تقييم الحقائق و اتخاذ القرارات، انظروا ما تفعله روسيا فيما يتعلق بنشر معلومات مضللة بشأن انتخابات الفين واثنين وعشرين، إن في هذا الأمر انتهاك واضح لسيادتنا".

تصريح الرئيس الأميركي جاء بعد صبر وصمت طويلين، ولم يعلق كثيرا في الأشهر القليلة الماضية على ما تعرف الآن بالحرب الإلكترونية، أو الحرب السيبرانية.

لكن تصريحات بايدن تعد أجرأ تحذير أميركي للروس والصينيين، وإن لم يذكرهم بالاسم، خاصة أن هذه الدول أصبحت أولوية إستراتيجية ومنافسة قوية للولايات المتحدة، سواء في التجارة أو السياسة أو المواقع حول العالم.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 28-07-2021

شاهد.. أجرأ تحذير أميركي للروس والصينيين

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