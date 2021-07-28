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التبادل التجاري بين ايران وروسيا ينمو 15 بالمئة بالنصف الاول

التبادل التجاري بين ايران وروسيا ينمو 15 بالمئة بالنصف الاول
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد الممثل التجاري الروسي في ايران، تسجيل التبادل البيني نموا بنسبة 15 في النصف الاول من سنة 2021 على اساس سنوي.

العالم - ايران

وأشار " رستم جيكانشين" في اجتماع افتراضي للتعاون الاقتصادي بين البلدين،أن التبادل البيني أخد منحى ايجابيا في السنة الجارية بحيث بلغت الصادرات الروسية نموا بنسبة 16 بالمئة والواردات من ايران 14 بالمئة.

وبحسب احصائيات اللجنة الاقتصادية للاتحاد الاوراسي، فإن حجم التبادل بين ايران وروسيا في 2020 لامس 2.22 مليار دولار بنمو 39.8 بالمئة عن 2019 ، كما استحوذت الصادرات الروسية على 1.42 مليار دولار في 2020.

وكانت اللجنة الاقتصادي للاتحاد الاوراسي قد أعلنت أن ايران ستبدأ مع اعضاء دول الاتحاد (روسيا - قرغيزيا – أرمينيا – كازاخستان – بيلاروسيا) مفاوضات لايجاد منطة تجارة حرة.

وسجل الحجم التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي 2.9 مليار دولار في سنة 2020 بنمو 18.5 بالمئة على اساس سنوي، وتبوأت روسيا الشريك التجاري الاول لايران بنسبة استحواذ 78.6 بالمئة تلتها كازاخستان 11.2 بالمئة وارمينيا 8.9 بالمئة.

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