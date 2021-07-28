ليبيا تعلن إحباط مخطط لإثارة الفوضى في طرابلس

العالم - ليبيا

وقال "اللواء 444 قتال" التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه استطاع إحباط مخطط خطير يدار من الخارج يستهدف العاصمة بافتعال أزمة خانقة للمواطنين داخلها لإثارة الرأي العام".



وأضاف: "المخطط عملت على إفشاله وإحباطه مفرزة خاصة من قوات اللواء تضم عناصر متمرسة، وذلك بعد قيامهم بالتحري وجمع المعلومات المفصلة لمدة يومين".

وأوضح أن المخطط تمثل في "نية مجموعة تمتهن الجريمة المنظمة وإثارة الفوضى لقطع مياه النهر الصناعي بالقرب من وادي "تسكت" جنوب بني وليد بـ120 كيلومترا في الصحراء والذي سينتج عنه وقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلس".

وأكد أنه على إثر هذه المعلومات وبعد التحريات تمكنت مفرزة من "اللواء 444 قتال" من الدخول والتوغل في تلك الوديان والطرق الوعرة والقبض على هذه المجموعة، والتوجه بها إلى العاصمة لاستكمال التحقيقات والكشف عن المزيد من المعلومات ومن يقف وراء هذه الأعمال والمسؤول المباشر عن افتعالها في طرابلس والمدن الأخرى.