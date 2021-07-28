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روحاني: رغم الحظر وفرنا النقد الاجنبي عبر زيادة الانتاج

روحاني: رغم الحظر وفرنا النقد الاجنبي عبر زيادة الانتاج
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس حسن روحاني أن في مقابل فرض حظر النفط الخام والتبادل المصرفي، تمكنا من زيادة انتاج البتروكيماويات والصناعات المعدنية ومشتقات النفط والغاز لتوفير النقد الاجنبي للبلاد.

العالم - ايران

وأعتبر روحاني لدى اجتماعه واعضاء حكومته مع قائد الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء، أن النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم من أهم انجازات الحكومة خلال فترة 2014 حتى 2017، مؤكدا أن مؤامرة العدو الرامية لانهيار الاقتصاد والبلاد واجهت الفشل في سنة 2018 في اشارة الى انسحاب اميركا واعادة فرض الحظر.

وأشار روحاني الى أهم انجازات الحكومة في غضون ولايتيه الرئاسيتين 2014 – 2021 ، منها زيادة استخراج النفط في حقول النفط والغاز المشتركة، وزيادة الانتاج الزراعي، وتوسعة سكك الحديد وزيادة حجم أسرة المستشفيات.

وبيّن أن الحرب الاقتصادية وجائحة كورونا علمتنا الاعتماد على ذاتنا فقط وبتوظيف الامكانيات والمقومات المحلية، حيث إن لم يساعدنا أحد باستثناء انفتاح بسيط بعد ما شهدوا قدرة ايران في انتاج لقاح كورونا.

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