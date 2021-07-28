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الصحة الايرانية: تسجيل 303 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 303 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 303 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 89 الفا و 782 شخصا.

العالم - ایران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء: تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 33 الفا و817 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 792 الفا و14 اصابة مؤكدة من ضمنها 5205 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 3 ملايين و310 الفا و163 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 8 ملايين و 848 الفا و936 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى مليونين و558 الفا و802 شخصا الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 11 مليونا و407 الاف و738 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و731 الفا و940 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 232 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 117 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 99 مدينة.

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