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اية الله خامنئي: عندما يطلب من الاميركان تقديم الضمانات بعدم انتهاك الاتفاق في المستقبل يقولون لن نقدم اية ضمانات

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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