ياسين: الواقع اللبناني لم يعد يحتمل الإتيان بحكومة مسكنات

العالم_لبنان

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح اليوم، أن "الوضع الذي وصلت إليه البلاد لا يحتمل المزيد من الدلع والغنج السياسي من قبل المسؤولين"، مشددا على "ضرورة العمل السريع والتخلي عن المصالح الخاصة والإتيان بحكومة عمل لا حكومة اقوال وانتخابات"، مؤكدا ان "الواقع اللبناني لم يعد يتحمل اي مماطلة ولا الإتيان بحكومة مهدءات ومسكنات، بل حكومة حلول جذرية تعيد الحياة للاوضاع الاقتصادية والمالية".



وأكد "أننا اليوم أحوج ما نكون إلى الوحدة والتكاتف والتعاضد لمواجهة المخاطر المتنوعة المحدقة بمجتمعاتنا إن كان في مواجهة الاستكبار العالمي أو في مواجهة الحصارات الظالمة، أو حتى في الحد من تفشي الأوبئة"، مشددا على أن "النموذج الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني ومن بعده الإمام الخامنئي، هو النموذج المشرف المنطلق من مبادئ الإسلام المحمدي الأصيل، والذي أساسه الوحدة الإنسانية".



ورأى أن" الوحدة هي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه في مواجهة المشروع الصهيو أميركي بأطماعه في ثرواتنا وخيراتنا والذي يستخدم لتحقيق مصالحه مخططات بث الفتنة والفرقة".



وهنأ العلامة ياسين "الانسان عموما والمسلمين خصوصا بعيد الغدير، مؤكد ان الامام علي "هو القائد الذي يجب السير خلفه لتحقيق الحرية والتحرر والنهوض بالبلاد بعدالة والحفاظ على مكانة الانسان"، مذكرا بوصية الامام علي لمالك الاشتر للرأفة بالناس: "الناس صنفان إما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق".



وختم مطالبا الناس كل الناس في كل الدول الاسلامية وخصوصا في لبنان، "التعاون والتكاتف لإنقاذ البلاد ومواجهة مشاريع الفتنة والحصار التي يقودها المشروع الصهيوامريكي في المنطقة".