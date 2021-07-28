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صباغ:نقود مع ايران معركة الصمود والمقاومة لاحقاق الحق والقضاء على جميع اشكال الهيمنة والتبعية التي تحاول قوى الاستكبار فرضها على شعبنا

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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