الكبد الوبائي.. تعرف على أعراض المرض وأسبابه وطرق العلاج

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وتشمل هذه التهاب الكبد المناعى الذاتى والتهاب الكبد الذى يحدث كنتيجة ثانوية لتناول بعض الأدوية والعقاقير وشرب والكحول، حيث يحدث التهاب الكبد المناعى الذاتى عندما يصدر الجسم أجسامًا مضادة ضد أنسجة الكبد، وفى التقرير التالى نتحدث عن أعراض وأسباب وعلاج وطرق تشخيص مرض الكبد الوبائى، وفقا لما نشر من موقع healthline.

أعراض التهاب الكبد الوبائى :

- النزيف

- الكدمات

- الشعور بالإعياء

- ضعف الشهية

- اصفرار لون الجلد والعينين

- الشعور بحكة فى الجلد

- تراكم السوائل فى البطن

- تورم فى الساقين

- فقدان الوزن

أسباب التهاب الكبد

الكحول والسموم الأخرى

يمكن أن يؤدى الإفراط فى استهلاك الكحول إلى تلف الكبد والتهابه، وهو المعروف باسم التهاب الكبد الكحولى، حيث يؤذى الكحول خلايا الكبد مباشرة بمرور الوقت، ويمكن أن يسبب تلفا دائما ويؤدى إلى فشل الكبد وتليفه.

استجابة نظام المناعة الذاتية

فى بعض الحالات يخطئ الجهاز المناعى ويرى الكبد جسما ضارا ويبدأ فى مهاجمته عن طريق إصدار أجسام مضادة لأنسجته، ما ينتج عن الإصابة بالتهاب مستمر يتراوح من خفيف إلى شديد، وغالبًا ما يعيق ذلك وظائف الكبد، ويعتبر هذا النوع أكثر شيوعًا بين النساء بثلاث مرات عنه لدى الرجال.

كيف يتم تشخيص التهاب الكبد

التاريخ والفحص البدنى

لتشخيص التهاب الكبد الوبائى، سيحدد الطبيب تاريخ التعرض للعدوى لتحديد عوامل الخطر فقد تكون لديك إصابة بالتهاب الكبد المعدى أو غير المعدى، ومن خلال الفحص البدنى، يحدد طبيبك ما إذا كان الكبد متضخما من عدمه، فإذا كانت هناك أعراض لديك مثل اصفرار الجلد والعينين، سيتحدد ذلك أثناء الفحص.

اختبارات وظائف الكبد

اختبارات الدم

إذا كانت اختبارات وظائف الكبد غير طبيعية، فمن المحتمل أن يطلب طبيبك اختبارات دم أخرى لاكتشاف مصدر المشكلة، يمكن أن تتحقق هذه الاختبارات من الفيروسات التي تسبب التهاب الكبد، ويمكن استخدامها أيضا للتحقق من وجود الأجسام المضادة الشائعة فى حالات مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي.

الموجات فوق الصوتية

تستخدم الموجات فوق الصوتية على البطن للحصول على صورة واضحة لجميع الأعضاء داخل البطن، حيث يتيح هذا الاختبار لطبيبك أن يُشخص حالة الكبد والأعضاء المجاورة له.

علاج التهاب الكبد

1- الأدوية المضادة للفيروسات

يتم التعامل مع عدوى التهاب الكبد C بالأدوية المضادة للفيروسات التى تهدف إلى القضاء على الفيروس داخل الجسم.

2- زرع الكبد

إذا كانت الحالة مرت بمضاعفات خطيرة من التهاب الكبد الوبائى C، قد يكون زرع الكبد خيارا، وأثناء هذه العملية يقوم الجراح بإزالة الكبد التالف ويستبدله بكبد صحى، ومعظم حالات زراعة الكبد تأتى من المتوفين، وهناك عدد قليل من المتبرعين الأحياء.

3- التطعيمات

على الرغم من عدم وجود تطعيم لالتهاب الكبد الوبائى C، فمن المرجح أن يوصى طبيبك بتلقى تطعيمات ضد فيروسات التهاب الكبد A وB، هذه الفيروسات المنفصلة يمكن أن تسبب أيضا تلف الكبد وتعقد مسار التهاب الكبد المزمن C.