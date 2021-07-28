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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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محمد باقر قاليباف: خلال لقائنا اليوم الرئيس السوري تأكد لنا أن الحكومة والشعب في سورية يملكان العزيمة على تطوير العلاقات الإقتصادية مع إيران
محمد باقر قاليباف من دمشق: تأتي هذه الزياره لتحقيق مزيد من التعاون الإقتصادي بين إيران وسورية وتمهيد الأرضيه لنشاط القطاع الخاص بينهما
محمد باقر قاليباف من دمشق: إن تحقيق التنمية في كلا البلدين وتسوية المشاكل الإقتصاديه وزياده حجم التبادل التجاري بينهما هي من أولويات عملنا
محمد باقر قاليباف من دمشق: بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأمريكان في فرض الحروب علينا لجؤوا لممارسة الضغوط الإقتصادية على شعوبنا
محمد باقر قاليباف من دمشق: نبارك للحكومة والشعب السوري انتصارهما في الإنتخابات الرئاسية التي شهدت اقبالا شعبيا واسعا
رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف خلال مؤتمر صحفي: تتم هذه الزيارة بتوقيت حقق فيه الشعب السوري انتصارا على الإرهاب
رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ: عاشت أخوتنا السورية الإيرانية والمجد والخلود لشهداء سورية وإيران الأبرار
صباغ: هذا اللقاء هام جدا كونه ياتي في اطار تنظيم الجهود بين برلماني ايران وسورية عبر التنسيق وتبادل الخبرات وزيارات الوفود البرلمانية
صباغ:نقود مع ايران معركة الصمود والمقاومة لاحقاق الحق والقضاء على جميع اشكال الهيمنة والتبعية التي تحاول قوى الاستكبار فرضها على شعبنا
حمودة صباغ: ما بيننا في سورية وايران ليس مجرد علاقات متعارف عليها بين الدول بل تتجاوزها لتصل الى علاقات معتمدة بدماء الشهداء
محمد باقر قاليباف من دمشق: بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأمريكان في فرض الحروب علينا لجؤوا لممارسة الضغوط الإقتصادية على شعوبنا
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.