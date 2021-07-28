احتفالات يمنية بذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين علي (ع)

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واحتشدت جماهيرية غير مسبوقة للمشاركة في احتفالات ذكرى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في عشرات الساحات بالعاصمة صنعاء وفي محافظات صنعاء وصعدة وعمران والجوف ومارب وحجة والمحويت والحديدة وإب وتعز وذمار والبيضاء والضالع وريمة.

ففي العاصمة صنعاء خرج مئات آلاف المحتفين إلى ساحات غرب حديقة الثورة، وأمام بوابة الجامعة القديمة في الدائري والساحة الجنوبية لحديقة السبعين، فيما احتفت حشود حرائر العاصمة بالمناسبة في ساحتي جامع الشعب وملعب الثورة.

وشهدت محافظة صنعاء احتفالات جماهيرية واسعة بيوم الولاية في 18 ساحة للاحتفاء هي، ساحة رأس مِنْد بمديرية بني مطر، بيت نعم بمديرية همدان، قاع مدر، رجام بمديرية بني حشيش، الجامعة بمديرية أرحب، بني زتر بمديرية نهم، وساحة الـ40 بمديرية سنحان، الجامعة بمديرية بلاد الروس، رأس نقيل عمدان وجِرَم بمديرية الحيمة الداخلية، بني منصور بمديرية الحيمة الخارجية.

وكما تم الاحتفال بالمناسبة في الأعروش وبني شداد بمديرية خولان، سوق الربوع بمديرية الحصن، شاحك بمديرية الطيال، خط الدائري بمديرية جحانة، غيمان بمديرية بني بهلول، ساحة المطار بمديرية مناخة، متوح بمديرية صعفان، جوار تعاونية سنحان لمديرية بني ضبيان.

واحتفل أبناء محافظة الحديدة بيوم الولاية صباح اليوم في ساحة الزيدية للمديريات الشمالية وساحة باجل للمديريات الشرقية وساحة بيت الفقيه للمديريات الجنوبية، وستخرج مسيرة جماهيرية حاشدة عصر اليوم في الساحة المركزية بمدينة الحديدة احتفاء بالمنسابة.

وفي محافظة إب تم الاحتفال بالمناسبة في ساحتين مركزيتين في (مركز المحافظة في جامعة إب للمربعات الأوسط والشرقي والجنوبي والغربي - وساحة ملعب يحصب بمدينة يريم لمديريات المربع الشمالي).

وشارك أبناء محافظات عمران وحجة والمحويت وريمة في مسيرات جماهيرية واسعة محتفية بيوم الولاية في المديريات كافة.

وفي محافظة صعدة خرجت ثمان مسيرات جماهيرية إلى ساحات بـ (مدينة صعدة - مديرية مجز - مديرية منبه - مديرية كتاف - مديرية رازح - المرازم بخولان عامر - عزلة ذويب بمديرية حيدان - عزلة بني بحر بمديرية ساقين).

وفي محافظة الجوف خرج أبناء المحافظة إلى (ساحتي الحزم والعنان) للاحتفاء بيوم الولاية.

وخرج المحتفلون بيوم الولاية في محافظة مارب إلى أربع ساحات بمديريات ماهلية وصرواح بدبدة حريب القراميش.

أما أبناء محافظة البيضاء فقد احتفلوا بيوم الغدير في ساحات (مدينة البيضاء - ومدينة رداع - ومنطقة عفار بمديرية الملاجم).

وفي محافظة ذمار فقد تم الاحتفال بيوم الولاية في ساحة الثورة في المدينة وفي ساحات مديريات: المدينة، عنس، مغرب عنس، ميفعة عنس، جهران، بالإضافة إلى مراكز مديريات ضوران، عتمة، المنار، وصاب العالي، وصاب السافل، جبل الشرق.

فيما خرج أبناء محافظة تعز إلى 4 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية في (مفرق ماوية - دمنة خدير - كلية المجتمع بشرعب السلام - مدرسة مصعب بشرعب الرونة).

وفي محافظة الضالع تجمع المحتفلون بعيد الغدير إلى 4 ساحات في (الحُشاء - قعطبة - دمت – جُبَن).

أما في محافظة ريمة فحددت اللجنة مركز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز المديريات مكانا للاحتفاء بيوم الولاية.