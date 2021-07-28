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محمد باقر قاليباف: خلال لقائنا اليوم الرئيس السوري تأكد لنا أن الحكومة والشعب في سورية يملكان العزيمة على تطوير العلاقات الإقتصادية مع إيران

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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