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أمريكا: أفغانستان ستصبح 'دولة منبوذة' إذا ما سيطرت طالبان عليها

أمريكا: أفغانستان ستصبح 'دولة منبوذة' إذا ما سيطرت طالبان عليها
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، معتبرا أنها ستصبح "دولة منبوذة" في حالة وصلت الحركة للسلطة بالقوة.

العالم - أفغانستان

أدلى وزير الخارجية الأمريكي بهذه التصريحات اليوم الأربعاء، للصحفيين في الهند، حيث يقوم بأول زيارة رسمية للبلد الآسيوي.

وقال وزير الخارجية: "أفغانستان التي لا تحترم حقوق شعبها، أفغانستان التي ترتكب الأعمال الوحشية ضد أبناء شعبها، سوف تصبح دولة منبوذة"، على حد تعبيره.

جاء هذا في الوقت الذي يزور فيه وفد رفيع من حركة طالبان الصين للتأكيد على التزاماتهم الدولية.

وفي الصين، أكدت قيادة طالبان أن الحركة لن تسمح بان تصبح أفغانستان قاعدة للتآمر ضد دولة أخرى.

ويتواجد الوفد الذي يضم الملا عبد الغني بارادار وهو قيادي شارك في تأسيس الحركة، في الصين لإجراء محادثات في الوقت الذي يواصل فيه أفراد الحركة شن هجوم كاسح في أرجاء أفغانستان ومنها المناطق الواقعة على امتداد حدودها.

وتخشى الصين من أن تُستخدم أفغانستان كنقطة انطلاق للأويغور في شينجيانغ، لكن المتحدث باسم طالبان محمد نعيم قال إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

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