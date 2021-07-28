الحريري: أندم على التسوية التي أوصلت عون للرئاسة

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أشار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​في حديث لـ "​سكاي نيوز​"، الى رغبته بـ "رفع الحصانة عن الجميع في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​". وأضاف، "نحن ضد تغيير اتفاق الطائف لكن مواقف بعض الأحزاب تسعى لتثبيت الفراغ". كما قال: "مشكلتنا مع بعض المتطرفين كتنظيم الإخوان أنك لو لم تكن منهم فأنت خارج عن الدين"، بحسب تعبيره.

واعتذر الحريري بعد 9 أشهر من تكليفه عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد جولات زار فيها اغلب الدول العربية والغربية، لكنه قدم بعدها تشكيلة من 24 وزير ليرفض مناقشتها مع الرئيس عون، وفق ما يقتضيه الدستور، ويعتاذر فورا عن تشكيل الحكومة.